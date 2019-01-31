В Киеве посреди улицы скончался бывший народный депутат Анатолий Корж

В Киеве прямо на улице умер народный депутат Украины первого созыва Анатолий Корж. Это произошло на бульваре Леси Украинки в Печерском районе столицы.

По предварительной информации, причиной смерти Коржа стал сердечный приступ, который произошел у экс-нардепа во время выхода из дома, сообщает "Эспрессо".

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Мужчины не стало в возрасте 71 года.

Дом, у которого умер экс-нардеп, расположенный вблизи Центральной избирательной комиссии.

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила 24 каналу, что к ней не поступала информация о смерти Коржа. Однако в полицию обычно не сообщают о чьей-то смерти, если она была естественной.

Кто такой Анатолий Корж?Народный депутат Украины первого созыва (избран в 1990 году). Также был старшим инженером, токарем-карусельщиком Днепропетровского завода тяжелых прессов. В парламенте был членом Комиссии по вопросам обороны и государственной безопасности, становился советником по вопросам контроля и помощником Леонида Кучмы, когда тот был премьером. Заведовал отделом кадров Администрации Президента Украины. С 1997 по 2005 годы был помощником Кучмы, когда тот занимал пост президента. После этого ушел на пенсию.



Корж награжден медалью "За трудовое отличие", был лауреатом премии советских профсоюзов.