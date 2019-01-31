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      В Киеве посреди улицы скончался бывший народный депутат Анатолий Корж

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      Умер Анатолий Корж - на улице умер бывший народный депутат
      Умер бывший нардеп Анатолий Корж / Фото из открытых источников

      В Киеве прямо на улице умер народный депутат Украины первого созыва Анатолий Корж. Это произошло на бульваре Леси Украинки в Печерском районе столицы.

      По предварительной информации, причиной смерти Коржа стал сердечный приступ, который произошел у экс-нардепа во время выхода из дома, сообщает "Эспрессо".

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      Мужчины не стало в возрасте 71 года.

      Дом, у которого умер экс-нардеп, расположенный вблизи Центральной избирательной комиссии.

      Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила 24 каналу, что к ней не поступала информация о смерти Коржа. Однако в полицию обычно не сообщают о чьей-то смерти, если она была естественной.

      Кто такой Анатолий Корж?Народный депутат Украины первого созыва (избран в 1990 году). Также был старшим инженером, токарем-карусельщиком Днепропетровского завода тяжелых прессов. В парламенте был членом Комиссии по вопросам обороны и государственной безопасности, становился советником по вопросам контроля и помощником Леонида Кучмы, когда тот был премьером. Заведовал отделом кадров Администрации Президента Украины. С 1997 по 2005 годы был помощником Кучмы, когда тот занимал пост президента. После этого ушел на пенсию.

      Корж награжден медалью "За трудовое отличие", был лауреатом премии советских профсоюзов.

      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Новости Киева Потери
      Источник: 24 Канал
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