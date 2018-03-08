В Киеве посреди улицы убили мужчину: фото
На улице Машиностроительная в Киеве 8 марта около 16 часов убили 40-летнего мужчины.
Об этом сообщает "Информатор".
По словам друга убитого, они вместе приехали к дому по адресу Машиностроительная, 25.
Читайте также: Обстрел ресторана из гранатомета в центре Киева: комментарий полиции
Убитый пожаловался на плохое самочувствие и вышел из машины подышать воздухом. Пока его товарищ припарковывал машину, тот ходил по двору. Впоследствии водитель потерял из виду убитого.
Нашел он его в 150 метрах от машины, у мусорных баков, – окровавленным и с ножом в сердце.
Известно, что убитый мужчина работал в ИТ-сфере.
Вбивство в Києві
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии