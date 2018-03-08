В Киеве посреди улицы убили мужчину: фото

На улице Машиностроительная в Киеве 8 марта около 16 часов убили 40-летнего мужчины.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам друга убитого, они вместе приехали к дому по адресу Машиностроительная, 25.

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Убитый пожаловался на плохое самочувствие и вышел из машины подышать воздухом. Пока его товарищ припарковывал машину, тот ходил по двору. Впоследствии водитель потерял из виду убитого.

Нашел он его в 150 метрах от машины, у мусорных баков, – окровавленным и с ножом в сердце.

Известно, что убитый мужчина работал в ИТ-сфере.

Вбивство в Києві