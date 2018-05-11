В Киеве посреди улицы застрелили молодого человека: фото

Поздно вечером 10 мая в Святошинском районе столицы убили 25-летнего парня

Об этом сообщает "Эспрессо".

Парня убил другой мужчина, выстрелив в живот. Раненого молодого человека госпитализировала скорая, однако спасти его не удалось. Юноша скончался по дороге в больницу.

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На месте преступления работают следователи, причины стрельбы пока неизвестны.



Стрельба в Киеве