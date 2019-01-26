В Киеве посреди зимы решили проложить водопровод: видео
В жилом массиве Киева на Караваевых дачах коммунальщики решили посреди зимы прокладывать водопровод к новостройкам.
Их не сдерживает даже 10-градусный мороз, который стоит в столице. Местным жителям пообещали быстро привести перекопанные дорогу и тротуары в порядок.
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В Киеве посреди зимы прокладывают водопровод: видео
Работы проводят на улице Новополевой в столице.
В Киеве посреди зимы прокладывают водопровод: видео
Отметим, что в Киеве в прошлом году довольно часто случались аварии на водопроводах. Трубы прорывало и в центре, и на окраинах столицы.
Следует добавить, что аварии на водопроводах зимой чаще всего случаются из-за замерзания воды в трубах. Чтобы не допустить возникновения нештатной ситуации, нужно обеспечить своевременное утепление водопровода.
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15 нояб 2018В Киеве прорвало трубу: кипятком залило всю улицу
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