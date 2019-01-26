В Киеве посреди зимы решили проложить водопровод: видео

В жилом массиве Киева на Караваевых дачах коммунальщики решили посреди зимы прокладывать водопровод к новостройкам.

Их не сдерживает даже 10-градусный мороз, который стоит в столице. Местным жителям пообещали быстро привести перекопанные дорогу и тротуары в порядок.

Читайте также: В Киеве ограничат движение по Южному мосту

В Киеве посреди зимы прокладывают водопровод: видео

Работы проводят на улице Новополевой в столице.

В Киеве посреди зимы прокладывают водопровод: видео

Отметим, что в Киеве в прошлом году довольно часто случались аварии на водопроводах. Трубы прорывало и в центре, и на окраинах столицы.

Следует добавить, что аварии на водопроводах зимой чаще всего случаются из-за замерзания воды в трубах. Чтобы не допустить возникновения нештатной ситуации, нужно обеспечить своевременное утепление водопровода.