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      В Киеве построят новую больницу скорой помощи, которая будет обслуживать более миллиона киевлян

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      Николай Поворозник
      Николай Поворозник / kyivcity.gov.ua

      На правом берегу столицы будет построена больница скорой медицинской помощи. Она появится на базе Киевской городской клинической больницы № 6.

      Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник при проверке работ по реконструкции больницы, говорится на официальном портале Киева.

      По его словам, архитектурный проект больницы "Правобережная" будет готов уже к концу года. Обслуживать больница скорой помощи будет жителей Соломенского, Святошинского и Голосеевского районов, а это – более миллиона киевлян.

      "Правильно будет создать подобный медицинское учреждение и на правом берегу. У больницы № 6 есть все возможности для этого и все специалисты. Поэтому мы приняли решение о создании на ее базе центра скорой помощи. Это нужно для того, чтобы была обеспечена максимальная доступность, скорость и качество услуг для жителей города", – заявил Николай Поворозник.

      Он отметил, что только в этом году на здравоохранение в бюджете города предусмотрено почти 9 млрд грн, что на 600 млн грн больше, чем в прошлом году. За четыре года в Киеве реконструировали и отремонтировали 30 отделений в разных больницах города. Еще 20 отделений планируется открыть после капитального ремонта в этом году. Полностью переоборудован и капитально отремонтировано 2 родильных дома.

      "За два года в больнице № 6 был осуществлен капитальный ремонт помещений реанимации и открыто отделение неотложной экстренной помощи на сумму 2 млн 100 тыс. грн и закуплено современное медицинское оборудование на сумму более 16 млн грн. Кроме того, в августе этого года больница получила современное оборудование для отделения травматологии. Новое оборудование существенно улучшит оказание травматологической помощи жителям г. Киев. в общем, в больнице функционирует 9 клинических отделений на 460 коек, 9 параклинических отделений и травмпункт", – рассказал Николай Повороз ик.

      Он отметил, больница "Правобережная" станет единственной в столице, которая будет оказывать экстренную медицинскую помощь и взрослым и детям.

      Теги: Новости Киева Медицина КГГА
      Источник: 24 Канал
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