В Киеве правоохранители помешали пьяному российскому консулу сесть за руль

Сотрудники правоохранительных органов города Киева помешали руководителю консульского отдела посольства России в Украине Ивану Заворину сесть за руль в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщила журналистка телеканала СТБ Алена Лунькова на своей странице в Facebook.

Читайте также: В Ирпене водитель BMW снес остановку и разбил несколько припаркованных авто

Российского консула Ивана Заворина заметили за употреблением алкоголя в грузинском ресторане "Чачапури". По словам Луньковой, после этого он пытался сесть за руль автомобиля с дипломатическими номерами.

Журналистка также находилась в ресторане. Реагируя на ситуацию, она решила вызвать полицию. Правоохранители, прибывшие на место, предложили консулу пройти тест на алкоголь, но он решительно отказался. Сотрудники полиции помешали Заворину сесть за руль.