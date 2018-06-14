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В Киеве правоохранители помешали пьяному российскому консулу сесть за руль

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Полиция помешала российскому консулу сесть пьяным за руль
Полиция помешала российскому консулу сесть пьяным за руль / lunkovaalyona

Сотрудники правоохранительных органов города Киева помешали руководителю консульского отдела посольства России в Украине Ивану Заворину сесть за руль в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщила журналистка телеканала СТБ Алена Лунькова на своей странице в Facebook.

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Российского консула Ивана Заворина заметили за употреблением алкоголя в грузинском ресторане "Чачапури". По словам Луньковой, после этого он пытался сесть за руль автомобиля с дипломатическими номерами.

Журналистка также находилась в ресторане. Реагируя на ситуацию, она решила вызвать полицию. Правоохранители, прибывшие на место, предложили консулу пройти тест на алкоголь, но он решительно отказался. Сотрудники полиции помешали Заворину сесть за руль.

 

Теги: Новости Украины Новости России Новости Киева
Источник: 24 Канал
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