В Киеве правоохранители разоблачили притон под видом массажного салона

Массажный салон с секс-услугами правоохранители разоблачили в центре Киева. Незаконный бизнес организовала 29-летняя киевлянка. Женщина искала клиентов в интернете по объявлениям о предоставлении услуг эротического массажа. А в действительности – предлагала клиентам интим с девушками.

Об этом сообщила Нацполиция.

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Месячный доход заведения составлял 250 тысяч гривен. Час развлечений стоил 700 гривен. Во время проведения обысков в квартире, автомобиле и в жилом доме сутенерши, правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны, видеокамеру и компьютер. Их направили на экспертизу.

Смотрите видео псевдосалона для массажа:

Организатору незаконного бизнеса грозит до 7 лет лишения свободы.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч 2 ст 303 – это сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией – Уголовного кодекса Украины.