В Киеве правоохранители задержали 40 вооруженных мужчин: подробности

Столичные полицейские задержали по меньшей мере 40 вооруженных мужчин на Осокорках. В управление полиции продолжают доставлять несколько десятков молодых людей спортивной внешности. У них обнаружили щиты, резиновые палки, ножи и оружие.

Об этом информируют в пресс-службе Нацполиции Киева.

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Отмечается, что во время патрулирования полицейские заметили, что на Осокорках собралось около 80 мужчин спортивной внешности, при этом правоохранители увидели, что у них есть спецсредства.

Чтобы предупредить возможные правонарушения, а именно – вероятные конфликты возле стройки в Дарницком районе, на место происшествия направили спецназначенцев, наряды патрульных и по тревоге был поднят личный состав территориального управления полиции.

По словам временно исполняющего обязанности начальника ГУ НП в Киеве Виктора Нечитайло, как только правоохранители прибыли по указанному адресу, молодые люди начали разбегаться в разные стороны, однако полицейским удалось задержать около 40 человек.

На месте мы увидели, что они имеют спецсредства – щиты, резиновые дубинки и даже оружие. Их доставляют в управление полиции для проведения тщательной проверки и предоставления объяснений относительно причин их сбора в указанном месте,

– отметил Нечитайло.

Напомним, в Вишневом под Киевом вечером 16 августа произошел очередной конфликт местных жителей с "титушками" на улице Машиностроителей, в результате которого был сожжен забор на месте возведения многоэтажек.