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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Киеве преодолели коронавирус два человека, – Кличко

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      В Киеве уже заболели коронавирусом 109 человек, а больше всего заболевших – на Печерске. Однако есть и хорошие новости – двоим удалось преодолеть недуг и их уже выписали из больницы.

      Об этом во время брифинга 30 марта сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в Киеве стремительно увеличивается количество людей, имеющих подтверждение на заболевание коронавирусом.

      ​Важно Коронавирус в Украине: заразились 480 человек

      В частности, за выходные городские власти получили еще 20 лабораторно подтвержденных случаев. Из них 4 – это так называемые "семейные круги", где заболели несколько членов семьи.

      По словам киевского мэра, среди новых больных – 11 женщин в возрасте от 29 до 61 года и 9 мужчин в возрасте от 25 до 70 лет. Одного пациента доставили в клиническую больницу № 4, трех – в городскую больницу № 9. Остальные лечатся дома на самоизоляции, под контролем врачей.

      Кличко добавил, из всех официально зарегистрированных вылечились два человека. Они находились в Александровской больнице, и их уже оттуда выписали.

      Сейчас в Александровской больнице находятся 38 пациентов с диагнозом коронавируса, в городской клинической больнице № 4 – 13, а в городской клинической больнице № 9 – 7. Больше всего больных коронавирусом зафиксировали в Печерском, Соломенском и Голосеевском районах.

      Коронавирус в Киеве: статистика по районам

      • Печерский район – 27;
      • Соломенский район – 16;
      • Голосеевский район – 14;
      • Дарницкий район – 13;
      • Святошинский район – 8;
      • Шевченковский район – 7;
      • Оболонский район – 6;
      • Подольский район – 5;
      • Деснянский район – 4;
      • Днепровский район – 2.

      Обратите внимание! Кличко обратился к киевлянам: Если продолжатся эти тусовки, нас всех ждет катастрофа

      Коронавірус Симптоми
      Симптомы коронавируса/Инфографика 24 Канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье Новости Украины Виталий Кличко Новости Киева Коронавирус в Украине
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