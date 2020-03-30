В Киеве преодолели коронавирус два человека, – Кличко

В Киеве уже заболели коронавирусом 109 человек, а больше всего заболевших – на Печерске. Однако есть и хорошие новости – двоим удалось преодолеть недуг и их уже выписали из больницы.

Об этом во время брифинга 30 марта сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в Киеве стремительно увеличивается количество людей, имеющих подтверждение на заболевание коронавирусом.

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В частности, за выходные городские власти получили еще 20 лабораторно подтвержденных случаев. Из них 4 – это так называемые "семейные круги", где заболели несколько членов семьи.

По словам киевского мэра, среди новых больных – 11 женщин в возрасте от 29 до 61 года и 9 мужчин в возрасте от 25 до 70 лет. Одного пациента доставили в клиническую больницу № 4, трех – в городскую больницу № 9. Остальные лечатся дома на самоизоляции, под контролем врачей.

Кличко добавил, из всех официально зарегистрированных вылечились два человека. Они находились в Александровской больнице, и их уже оттуда выписали.

Сейчас в Александровской больнице находятся 38 пациентов с диагнозом коронавируса, в городской клинической больнице № 4 – 13, а в городской клинической больнице № 9 – 7. Больше всего больных коронавирусом зафиксировали в Печерском, Соломенском и Голосеевском районах.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам

Печерский район – 27;

Соломенский район – 16;

Голосеевский район – 14;

Дарницкий район – 13;

Святошинский район – 8;

Шевченковский район – 7;

Оболонский район – 6;

Подольский район – 5;

Деснянский район – 4;

Днепровский район – 2.

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