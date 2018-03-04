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В Киеве презентовали чемпионский кубок Украины по хоккею

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Презентация кубка УХЛ
Презентация кубка УХЛ

В субботу, 3 марта, в ТРЦ Ocean Plaza прошла торжественная презентация чемпионского кубка Украины по хоккею.

Главный хоккейный приз сезона 17/18 представил исполнительный директор Украинской хоккейной лиги, экс-игрок национальной сборной Украины Сергей Варламов, а также обладатель Кубка Стэнли в 2006 году в составе Carolina Hurricanes Антон Бабчук, сообщили в УХЛ.

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Легендарные украинские хоккеисты поздравили всех болельщиков с началом второго этапа чемпионата – плей-офф, а также подчеркнули важность проведения подобных мероприятий.

"Наша цель – это развитие украинского хоккея и вывода национального первенства на новый, более высокий уровень. А такие мероприятия помогают расти и развиваться нашему чемпионату. Я очень рад, что сегодня пришло много потенциальных болельщиков, в том числе детей, чтобы поддержать нас, и уверен, что они здорово провели время, приняли участие в конкурсах и получили массу положительных эмоций. Мы, со своей стороны, будем организовывать как можно больше подобных мероприятий, чтобы развивать наш отечественный хоккей вместе", – поделился своими впечатлениями после мероприятия Исполнительный директор Украинской хоккейной лиги Сергей Варламов.


Шоу-программа на презентации Кубка УХЛ

После презентации чемпионского кубка Украины все желающие могли сделать фото и взять автографы у легендарных украинских хоккеистов, а также сфотографироваться на память с главным трофеем украинского хоккея.


Все желающие могли сфотографироваться с Кубком

Также в ходе мероприятия среди всех болельщиков был проведен мастер-класс, а затем и импровизированный турнир по настольному хоккею и розыгрыши фирменных сувениров от Украинской хоккейной лиги.


Турнир по настольному хоккею

В розыгрыше сувенирной продукции приняло участие более 120 человек, которые с азартом отвечали на все хоккейные и замысловатые вопросы ведущего. Заслуженные призы получили 10 участников, которые оказались подкованными в хоккейной теме.

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Один из счастливых победителей – юный болельщик Митя, который выиграл фирменный календарь и шайбу УХЛ поделился своими впечатлениями:

"Я приехал на презентацию Кубка специально, чтобы увидеть хоккеистов, которые играли в НХЛ. Матчи НХЛ я видел только по телевизору и поэтому очень счастлив пообщаться с такими легендарными игроками. Я сам хочу стать хоккеистом, а Сергей Варламов и Антон Бабчук – пример для меня. Я даже смог с ними сфотографироваться и взять автограф на память. Если говорить о текущем чемпионате, то я болею за "Донбасс" и думаю, что именно они и возьмут кубок", – рассказал юный фанат.


Юный победитель соревнований

В конце мероприятия коммерческий директор УХЛ Алексей Брага рассказал о целях и достижения Лиги в этом сезоне

"Подобные мероприятия очень важны для популяризации хоккея в целом. Цель Украинской хоккейной лиги – развивать и всячески поддерживать этот вид спорта, давать ему толчок для дальнейшего роста. И только заручившись поддержкой спонсоров, партнеров и, конечно же, наших болельщиков, можно достигать высоких результатов", – отметил Алексей Брага.

Теги: Новости спорта Хоккей
Источник: 24 Канал
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