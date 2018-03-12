В Киеве презентовали спектакль "Восток-Запад" по пьесам подростков: фото

11 марта в Киевском муниципальном театре "Актер" состоялась премьера спектакля Влады Белозоренко "Восток-Запад". Это пять пьес, написанные подростками в рамках социального театрального проекта Class Act: Восток-Запад.

Главные роли сыграли украинские звезды театра и кино Римма Зюбина и Олеся Жураковская, а также Виталий Ажнов, Аполлинария Василиса, Виктория Муштей, Александр Жила, Петр Русаненко и Маша Розгонюк.

На премьеру из Нововолынска, Клесова и Попасной приехали юные авторы пьес, которые вошли в спектакли. Некоторые из них уже окончили школу и поступили в университет в Киеве.

Идея воплотить на сцене пьесы юных драматургов принадлежит художественному руководителю Театра "Актер" Славе Жиле. Режиссер Влада Белозоренко рассказывает, почему работа над спектаклем стала для нее настолько важной:

"Для меня это, в первую очередь, социальный проект. Это – голос детей. Это реальные подростки, которые живут в реальных городах и пишут о реальных проблемах. И эти темы перекликаются с тем, что беспокоит всех нас в Украине. Эти пьесы для меня уникальны именно этим, здесь поднимаются актуальные для нашего общества вопросы. Я была знакома только с пьесами второго сезона Class Act: Восток – Запад, поэтому я попросила Наталью Ворожбит прислать мне все произведения из первого года проекта, погрузилась в них и выбрала эти 5 пьес".

Основательницей театрального социального проекта Class Act: Восток-Запад в Украине и его куратором является Наталья Ворожбит – ведущий украинский драматург и сценарист ("Киборги", "Дикое поле", по роману Сергея Жадана "Ворошиловград").

Что такое проект Class Act: Восток-Запад?



Проект реализовывали в Украине уже дважды (2016-2017 гг). В его рамках ученики 8-10 классов из зоны боевых действий на Донбассе и западной Украины пишут пьесы. Проблемы переселенцев, жителей прифронтовой зоны, военных, незаконная добыча янтаря – вот лишь некоторые темы, которые интересовали юных участников обоих сезонов проекта. Влада Белозоренко присоединилась к команде второго сезона проекта Class Act: Восток-Запад и тогда поставила две подростковые пьесы.