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В Киеве презентовали второй трейлер украинского фильма "Бобот"

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Команда создателей рассказала, как появились боботы
Команда создателей рассказала, как появились боботы / 24 Канал

Создатели украинского приключенческого сай-фай фильма "Бобот и энергия вселенной" презентовали второй трейлер, в рамках фестиваля популярной культуры Kyiv Comic Con.

В сети трейлер официально презентуют 22 мая. На экранах кинотеатров "Бобот" появится 30 августа 2018 года.

Генеральный продюсер фильма Алексей Москаленко рассказал, что история съемок "Бобота" началась с того, что несколько лет назад Максим Ксьонда, который сейчас выполняет режиссерскую миссию, привез из путешествия по Украине сотни снимков трансформаторных будок и сказал: "Нас окружают". С этого момента появился сюжет о том, что на самом деле трансформаторы – это защитники Земли, которые ждут своего часа, когда понадобятся человечеству.

Бобот
Вот так Бобот прогуливался по Киеву

Впервые "боботы" появились в видеоформате в клипе на песню "Новина" группы ТНМК в 2010 году. Далее команда задумалась – как продлить жизнь сюжета? И додумалась до полнометражного кино. К слову, саунд-продюсером фильма выступил Олег "Фагот" Михайлюта, украинский музыкант и один из лидеров группы ТНМК, так что звучание у фильма соответствующее – мощное, оригинальное и современное.

Исполнитель главной роли Виктор Григорьев поделился впечатлениями от съемок: "На самом деле, то, что вы видите даже на этом промо-постере – мы так никогда не стояли. У нас была такая любимая фраза-шутка: вдруг что-то не так – на постсоветском продакшене подотрите".

В фильме на самом деле очень много крутых спецэффектов, которые выглядят не хуже, а то и лучше, привычных голливудских.

Украинская фантастическая лента "Бобот" расскажет историю о 12-летнем мальчике, который неожиданно для себя становится одним из тех, от кого зависит судьба всего человечества. Вместе с несколькими смельчаками он начинает борьбу с пришельцами, которые уже долгое время выжидали, чтобы уничтожить Землю.

Информация о фильме: Студия: Mental Drive при поддержке Государственного Агентства по вопросам Кино
Жанр: приключения, научная фантастика, семейный
Режиссер: Максим Ксьонда
Оператор: Владимир Иванов
Исполнительный продюсер: Алексей Москаленко
Сценарий: Иван Тимшин
В ролях: Виктор Григорьев, Иванна Бородай, Игорь Мирошниченко, Владимир Ращук, Тарас Шевченко, Николай Зимовский

Теги: Новости Украины Кино Новости культуры
Источник: 24 Канал
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