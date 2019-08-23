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      В Киеве президент Зеленский торжественно поднял государственный флаг: детали, фото и видео

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      В Киеве Президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия желто-голубого флага в День Государственного флага Украины. После церемонии глава государства торжественно присвоил почетные наименования ряду подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

      Вместе с Владимиром Зеленским также поднимали флаг украинские воины и дочь погибшего в российско-украинской войне героя, сообщает Офис Президента Украины.

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      В частности, участие в торжествах принял майор владимир Гринюк – заместитель командира механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

      Государственный флаг также поднимал полковник Сергей Рекун – заместитель командира Международного многопрофильного центра подготовки подразделений Национальной гвардии Украины.

      Кроме военных и президента участие в церемонии взяла дочь военного летчика Сергея Каминского, который в 2014-м погиб под Славянском, Анастасия. Сейчас она курсант 3-го курса Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.

      Торжества ко Дню Государственного флага Украины: фото

      Торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины: смотрите видео

       

      Что стоит знать о Дне Государственного Флага Украины?
      День флага в Украине отмечают 23 августа. Это праздник относительно новый, его начали праздновать с 2004 года, хотя сам сине-желтый стяг с древности является символом украинцев.

      Первое официальное признание сине-желтого флага как украинского народа состоялась 22 марта 1918 года. Тогда Центральная Рада приняла Закон, утвердив сочетание желтого и голубого цветов как знамя Украинской Народной Республики.

       

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      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Госпогранслужба Нацгвардія
      Источник: 24 канал
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