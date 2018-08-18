В Киеве при загадочных обстоятельствах умер работник отеля

В субботу, 18 августа, в Киеве в помещении охраны отеля Crystal Hotel нашли мертвого мужчину. Тело обнаружил работник отеля, открыв утром помещение для охраны.

Об этом сообщает "Информатор".

К отелю по адресу улица Крещатик, 13/2 прибыли медики и полицейские. Врачи только констатировали смерть мужчины.

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При умершем были документы, поэтому правоохранители выяснили его личность. Так, умершим оказался 33-летний мужчина, который накануне устроился на работу в отель.

Охранник, который обнаружил мертвого мужчину, рассказал полиции, что на смену тот должен был выйти в другой день. Почему он находился в помещении охраны этой ночью – пока неизвестно.

На теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружили, причины смерти выяснят на экспертизе. На месте работает полиция. Правоохранители выясняют обстоятельства того, что случилось.