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В Киеве приняли присягу около тысячи новобранцев Нацгвардии: как это было

28 Читати новину українською
Национальная гвардия
Национальная гвардия / Пресс-служба НГУ

Более 800 военнослужащих Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины дали клятву служить украинскому народу.

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, торжественное принятие присяги состоялось на трех локациях.

Одновременно на площади Конституции, Соломенской и Михайловской площадях военнослужащие Первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко, 25-й бригады охраны общественного порядка и 27-й бригады произносили слова военной присяги.

Как отметил во время церемонии заместитель командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан, принятие Военной присяги – это знаменательное событие для каждого военнослужащего.

Клятва в верности своей Родине изначально была для каждого воина тем незыблемым и нетронутым словом, цена которому – больше жизни. Именно вам, дорогие юноши, продолжать славные традиции отцов и дедов, охранять мирный труд и покой украинского народа, быть надежной опорой в развитии независимого Украинского государства и Национальной гвардии Украины,
– сказал Балан.

Также сообщается, что после принятия присяги военнослужащие будут нести службу в Киеве, Киевской области и выполнять возложенные на них задачи.

К слову, ранее сообщалось, что Национальная гвардия Украины приняла на вооружение первые 500 40-миллиметровых ручных противотанковых гранатометов PSRL-1, которые были произведены в США.

Теги: Новости Украины Министерство внутренних дел Новости Киева Нацгвардія Новости политики
Источник: 24 канал
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