В Киеве призвали Меркель и Макрона помочь освободить Сенцова: фоторепортаж с акции
8 июля в Киеве вышли на акцию Free Sentsov в поддержку украинских политзаключенных под посольства Франции и Германии.
Активисты призвали лидеров этих стран – Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона – лично вмешаться в процесс освобождения пленников Кремля, пишет Цензор.НЕТ.
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В частности, обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы тот посодействовал освобождению Олега Сенцова, Николая Карпюка и других украинских заложников.
Видео акции в поддержку украинских политзаключенных, Киев, 8 июля 2018 года
Видео акции в поддержку украинских политзаключенных, Киев, 8 июля 2018 года
Источник: 24 Канал
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