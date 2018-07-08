В Киеве призвали Меркель и Макрона помочь освободить Сенцова: фоторепортаж с акции

8 июля в Киеве вышли на акцию Free Sentsov в поддержку украинских политзаключенных под посольства Франции и Германии.

Активисты призвали лидеров этих стран – Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона – лично вмешаться в процесс освобождения пленников Кремля, пишет Цензор.НЕТ.

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В частности, обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы тот посодействовал освобождению Олега Сенцова, Николая Карпюка и других украинских заложников.

Видео акции в поддержку украинских политзаключенных, Киев, 8 июля 2018 года

Видео акции в поддержку украинских политзаключенных, Киев, 8 июля 2018 года