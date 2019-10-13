В Киеве прямо на улице застрелили мужчину: полиция ввела план-перехват

В Шевченковском районе на улице Дегтяревской неизвестные расстреляли мужчину и скрылись с места инцидента. К сожалению, через час пострадавший умер в больнице от полученных огнестрельных ранений. Событие произошло вечером 13 октября.

Как рассказывают в полиции Киева со ссылкой на очевидцев, нападавшие несколько раз выстрелили в сторону мужчины, а затем скрылись на автомобиле черного цвета.

Интересно! Массовая драка со стрельбой произошла на Троещине в Киеве: что сейчас известно

В отношении потерпевшего известно, что ему 33 года. По информации ресурса dtp.kiev.ua стреляли в него двое уроженцев Кавказа. Осуществили они 5 выстрелов и на черном Toyota Camry с номерным знаком АХ2531ЕО (такие номера являются зарегистрированными на Daewoo Lanos) поехали в сторону станции метро "Лукьяновская". Из возможных особых примет, авто может иметь диски в форме звезд.

Место убийства 33-летнего мужчины в Киеве

На месте работают патрульные, следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, кинологи и начальник полиции Киева Андрей Крищенко. На месте преступления правоохранители обнаружили гильзы.

Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают мотивы убийства. Также оперативники ввели оперативный план перехвата "Сирена" в рамках комплекса оперативных мероприятий для задержания подозреваемых: на их розыск ориентированы все наряды. В то же время следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства.

К слову, в середине сентября в Запорожской области возле поселкового совета в Акимовке расстреляли заместителя главы ОТГ Дмитрия Кириллова. Автомобиль, на котором передвигался убийца, нашли сожженным.