19:56
6 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
28°C 16°C
  • суббота
    26°C 17°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Футбол без Путина. Наташи, которые спасают мир
Вєсті Кремля
22:27, 5 июля
Вести.UA. Огненная Тимошенко. Звездная война Гройсмана с контрабандой
Вєсті.UA
19:44, 5 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

В Киеве прямо посреди дороги дотла сгорел автомобиль: движение на этом участке остановили

60 Читати новину українською
В Киеве на проспекте Степана Бандеры сгорел дотла автомобиль
В Киеве на проспекте Степана Бандеры сгорел дотла автомобиль / Фото из открытых источников

В Киеве на проспекте Степана Бандеры сгорел дотла автомобиль. На данный момент информации о пострадавших нет, на месте инцидента работают пожарные, движение транспорта остановили.

Об этом информируют на Facebook-странице сообщества "dtp.kiev.ua".

Читайте также: ДТП в Мариуполе: 7 пострадавших, один автомобиль сгорел

В Киеве на проспекте Бандеры, в направлении Почайной горит автомобиль. На месте – спасатели ГСЧС, ожидают приезда полиции. Предварительно, без пострадавших. Причина возгорания устанавливается. Движение транспорта остановили,
– говорится в сообщении.

В сети разместили фото и видео с места инцидента. На них видно, как автомобиль начинает гореть с капота, далее пламя распространяется на все транспортное средство.

 

Теги: Новости Киева ГСЧС Полиция Транспорт Пожар Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук