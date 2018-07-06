В Киеве прямо посреди дороги дотла сгорел автомобиль: движение на этом участке остановили

В Киеве на проспекте Степана Бандеры сгорел дотла автомобиль. На данный момент информации о пострадавших нет, на месте инцидента работают пожарные, движение транспорта остановили.

Об этом информируют на Facebook-странице сообщества "dtp.kiev.ua".

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В Киеве на проспекте Бандеры, в направлении Почайной горит автомобиль. На месте – спасатели ГСЧС, ожидают приезда полиции. Предварительно, без пострадавших. Причина возгорания устанавливается. Движение транспорта остановили,

– говорится в сообщении.

В сети разместили фото и видео с места инцидента. На них видно, как автомобиль начинает гореть с капота, далее пламя распространяется на все транспортное средство.