В Киеве продают шоколад из оккупированного Донецка: в соцсетях показали фото

В Киеве можно купить шоколад, изготовленный на территории оккупированного пророссийскими боевиками Донецка. Так, соответствующее фото с изображением плитки шоколада Dolci опубликовал в Facebook пользователь Тим Златкин.

В самом сообщении пользователя не указывается, что он приобрел шоколад именно в Киеве. Зато об этом стало известно из переписки в комментариях к записи. Там Тим Злиткин известил, что сладости ему подарили, но приобретены они были именно в украинской столице.

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На опубликованном фото изображена плитка шоколада в упаковке, на одной части которой размещена информация о производителе и о том, по какому адресу расположена фабрика-производитель. Так, можно прочитать, что шоколад был выпущен 19 сентября 2018 года, а производителем является ДП "Тор". Место производства и местоположение производителя указано так: "ДНР (без кавычек), 83 016, м. Донецк, ул. Кирова, 54а".



Переписка в комментариях к записи про шоколад