В Киеве продлили запрет пиротехники

В четверг, 17 мая, депутаты Киевского городского совета поддержали решение о продлении запрета на проведение мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на территории города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Читайте также: Удары током и угрозы отрезать конечности – украинские заложники рассказали о запугивании РФ

Фейерверки и салюты в то время, когда в стране идут боевые действия, являются абсолютно неприемлемыми. Наше решение продлевает запрет использования пиротехнических средств в столице на время проведения в Украине мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на Донбассе. Мы должны уважать соотечественников, которые защищают Родину от российского агрессора,

– говорится в сообщении.

Отметим, что предыдущая запрет на использование фейерверков в столице действовал до окончания Антитеррористической операции на востоке Украины. Из-за изменения формата АТО на Операцию Объединенных сил "возникла необходимость продлить мораторий на использование пиротехники во время проведения развлекательных мероприятий".

Такое решение поддержали 87 депутатов

Напомним, 30 апреля 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что в Украине официально завершилась Антитеррористическая операция в Донецкой и Луганской областях, которая началась 13 апреля 2014 года. Следовательно, на смену АТО официально пришла Операция Объединенных сил.

Что такое Операция Объединенных сил? Это комплекс военных и специальных организационно-правовых мероприятий украинских силовых структур, которые направлены на оборону и отпор российской агрессии на востоке Украины. Операция Объединенных сил фактически является переформатированием Антитеррористической операции.