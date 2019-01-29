"От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем": кто пришел на форум к Порошенко

В Киеве продолжается форум, на котором Петр Порошенко объявил о своем решении во второй раз баллотироваться в президенты страны.

Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка 24 канала.

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В Международном выставочном центре в Киеве собралось немало людей: украинцы из разных регионов страны пришли послушать Президента Украины Петра Порошенко. Правда, люди, которые приехали из Черниговщины, так и не объяснили, как они сюда попали и откуда у них приглашение на форум.

Среди гостей мероприятия – немало известных людей. Среди них – председатель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, нардепы из фракции "Блок Петра Порошенко", члены Кабмина, в частности премьер-министр Владимир Гройсман.



В Киеве продолжается форум "От Крут до Брюсселя" при участии Петра Порошенко

На форум приехали и глава Днепра Борис Филатов, депутаты из группы "Воля народа" Ярослав Москаленко, Степан Ивахив и Сергей Мартиняк. Кроме того, посетили мероприятие и издатель Иван Малкович, писатель Юрий Винничук, актриса Ирма Витовская, художник Александр Ройтбурд, сообщили в "Украинской правде".

Что известно о выборах Президента Украины 2019?

На этот раз украинцы будут избирать главу государства в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этом посту не менее 5 лет.



8 марта 2019 года станет известным окончательный перечень всех кандидатов на высший украинский пост. Сами же выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты должны сообщить до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля.



По последним данным, уже 39 человек подали документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Более 20 из них уже официально зарегистрировали.