16:13
29 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Учителя дешевле, чем солярка. Россияне украли Крым у россиян
      Вєсті Кремля
      22:25, 28 января
      Вести.UA: Россия застряла в XVI веке. Беспокойный язык Азарова
      Вєсті.UA
      21:52, 28 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      15:49, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем": кто пришел на форум к Порошенко

      103 Читати новину українською

      В Киеве продолжается форум, на котором Петр Порошенко объявил о своем решении во второй раз баллотироваться в президенты страны.

      Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка 24 канала.

      Читайте также: Порошенко объявил, что пойдет в президенты во второй раз

      В Международном выставочном центре в Киеве собралось немало людей: украинцы из разных регионов страны пришли послушать Президента Украины Петра Порошенко. Правда, люди, которые приехали из Черниговщины, так и не объяснили, как они сюда попали и откуда у них приглашение на форум.

      Среди гостей мероприятия – немало известных людей. Среди них – председатель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, нардепы из фракции "Блок Петра Порошенко", члены Кабмина, в частности премьер-министр Владимир Гройсман.

      Форум
      В Киеве продолжается форум "От Крут до Брюсселя" при участии Петра Порошенко

      На форум приехали и глава Днепра Борис Филатов, депутаты из группы "Воля народа" Ярослав Москаленко, Степан Ивахив и Сергей Мартиняк. Кроме того, посетили мероприятие и издатель Иван Малкович, писатель Юрий Винничук, актриса Ирма Витовская, художник Александр Ройтбурд, сообщили в "Украинской правде".

      Что известно о выборах Президента Украины 2019?
      На этот раз украинцы будут избирать главу государства в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этом посту не менее 5 лет.

      8 марта 2019 года станет известным окончательный перечень всех кандидатов на высший украинский пост. Сами же выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты должны сообщить до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля.

      По последним данным, уже 39 человек подали документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Более 20 из них уже официально зарегистрировали.

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Новости Киева Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      сегодня , 07:01 День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      Ігор Саджениця 3065
      Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
      сегодня , 16:01 Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
      11
      ФСБ у дії: спецслужбовці катують та вбивають росіян на Донбасі
      сегодня , 15:03 ФСБ у дії: спецслужбовці катують та вбивають росіян на Донбасі
      Олексій Чибісов 1661
      Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
      сегодня , 14:00 Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
      Марта Вересюк 116
      Закон о растаможивании евроблях: когда заканчивается льготный период и что делать дальше
      сегодня , 13:30 Закон о растаможивании евроблях: когда заканчивается льготный период и что делать дальше
      Яніна Ткачук 47710
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Прогноз погоды на 21 июня: в Украину возвращаются дожди
       21 июня 2017 , 06:30
      Почему Uber изменил свои неизменные правила под украинские реалии
       24 марта 2018 , 15:33
      Шевченко определился со списком легионеров сборной Украины на матчи против Италии и Чехии – есть изменения
       24 сентября 2018 , 20:56
      "Евробляхеры" озвучили свои требования
       7 ноября 2018 , 10:34
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук