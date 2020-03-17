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      В городах Украины продолжают ездить заполненные людьми автобусы: фото

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      Владимир Зеленский призвал Кабмин ввести жесткий карантин из-за вспышки коронавируса в Украине. Так, с 17 марта городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси и до 20 людей в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

      Однако, в Киеве автобусы продолжают курсировать с наполненным салоном людьми. Соответствующие фото в своем телеграм-канале опубликовал депутат Алексей Гончаренко.

      Больше об этом В Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные перевозки

      На кадрах заметно, что в общественном транспорте едет больше 10 человек, как это предусмотрено в условиях карантина.


      Заполненный транспорт в Киеве / Фото Алексея Гончаренко

      Справка. 16 марта в Киеве зафиксировали 2 первых случая заражения коронавирусом. Заболели молодой студент и женщина, которая недавно вернулась из Франции.


      Ситуация с общественным транспортом в Киеве / Фото Алексея Гончаренко

      Такая же ситуация и в Одессе. Люди в соцсетях жалуются на "забитые" маршрутки.

      А в Харькове до сих пор работает метро. Однако пассажиров в нем не так много. Известно, что закрыть его должны в течение 17 марта.

      Метро в Харькове до сих пор работает / фото с телеграм-канала H_Saltovka

       

      Однако пустые салоны общественного транспорта в Харькове не повсеместно. Так, на одном из фото заметно, что в трамвае едет более 20 пассажиров.


      Заполненный трамвай в Харькове / Фото из соцсетей

      Что известно о карантине в Украине?
      12 марта в Украине по всей территории объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. А 16 марта Кабинет Министров поддержал инициативу Владимира Зеленского и ввел усиленные ограничительные мероприятия на территории всей Украины. Следовательно, все развлекательные центры, спортивные клубы закроют, а междугородние маршруты отменили.


      Какие ограничения могут ввести в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

      Главные новости 16 марта: смерть украинки с подозрением на Covid-19 и жесткие ограничения
      сегодня
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Алексей Гончаренко Новости Киева
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