В городах Украины продолжают ездить заполненные людьми автобусы: фото

Владимир Зеленский призвал Кабмин ввести жесткий карантин из-за вспышки коронавируса в Украине. Так, с 17 марта городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси и до 20 людей в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

Однако, в Киеве автобусы продолжают курсировать с наполненным салоном людьми. Соответствующие фото в своем телеграм-канале опубликовал депутат Алексей Гончаренко.

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На кадрах заметно, что в общественном транспорте едет больше 10 человек, как это предусмотрено в условиях карантина.



Заполненный транспорт в Киеве / Фото Алексея Гончаренко

Справка. 16 марта в Киеве зафиксировали 2 первых случая заражения коронавирусом. Заболели молодой студент и женщина, которая недавно вернулась из Франции.



Ситуация с общественным транспортом в Киеве / Фото Алексея Гончаренко

Такая же ситуация и в Одессе. Люди в соцсетях жалуются на "забитые" маршрутки.

А в Харькове до сих пор работает метро. Однако пассажиров в нем не так много. Известно, что закрыть его должны в течение 17 марта.

Метро в Харькове до сих пор работает / фото с телеграм-канала H_Saltovka

Однако пустые салоны общественного транспорта в Харькове не повсеместно. Так, на одном из фото заметно, что в трамвае едет более 20 пассажиров.



Заполненный трамвай в Харькове / Фото из соцсетей

Что известно о карантине в Украине?

12 марта в Украине по всей территории объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. А 16 марта Кабинет Министров поддержал инициативу Владимира Зеленского и ввел усиленные ограничительные мероприятия на территории всей Украины. Следовательно, все развлекательные центры, спортивные клубы закроют, а междугородние маршруты отменили.



Какие ограничения могут ввести в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала