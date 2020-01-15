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      В Киеве продолжаются прорывы теплосетей: кипятком залило район Севастопольской площади – видео

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      В Киеве в четвертый раз прорвало теплосеть / kiev.informator.ua

      Очередной инцидент произошел на улице Семьи Издиковских, расположенной неподалеку Севастопольской площади. Густая пара заполнила дворы. Это уже четвертый прорыв теплосети в Киеве за последние 3 дня.

      Об очередном инциденте сообщает "Информатор".

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      В Киеве произошел прорыв теплосети в районе Севастопольской площади. Трубу прорвало на улице Семьи Издиковских, которая расположена неподалеку Воздухофлотского проспекта,
      – говорится в сообщении.

      Залило кипятком также Донецкий переулок, улицу Донецкую. Густая пара заполнила дворы. На месте работали сотрудники "Киевтеплоэнерго".

      прорив тепломережі київ
      В Киеве в четвертый раз за последние 3 дня прорвало теплосеть / Фейсбук Киева Оперативного

      київ прорив тепломережі
      Инцидент произошел на улице Семьи Издиковских / Фейсбук Киева Оперативного

      Прорыв теплосети вблизи Севастопольской площади в Киеве: видео

       

      Что известно о прорывах теплосетей в Киеве

      • 13 января в Киеве возле Лыбедской площади прорвало теплотрассу. На дорогу вылилась горячая вода. Затопило первый этаж и подвальное помещение ТРЦ Ocean Plaza. В результате инцидента ожоги получили 7 человек. Еще 13 человек, находившихся в эпицентре событий, спасателям удалось оперативно эвакуировать. Вероятная причина прорыва – изношенность сети.
      • Впоследствии также стало известно об еще одном прорыве теплосети. Он произошел на Шулявке возле гаражного кооператива Политехнического института.
      • Третий прорыв теплосети произошел 14 января на столичных Теремках-2.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Чрезвычайное происшествие Аварии и ДТП
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