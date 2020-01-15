В Киеве продолжаются прорывы теплосетей: кипятком залило район Севастопольской площади – видео

Очередной инцидент произошел на улице Семьи Издиковских, расположенной неподалеку Севастопольской площади. Густая пара заполнила дворы. Это уже четвертый прорыв теплосети в Киеве за последние 3 дня.

Об очередном инциденте сообщает "Информатор". Обратите внимание: Самолет сбросил авиатопливо над несколькими школами в США: десятки пострадавших – видео В Киеве произошел прорыв теплосети в районе Севастопольской площади. Трубу прорвало на улице Семьи Издиковских, которая расположена неподалеку Воздухофлотского проспекта,

– говорится в сообщении. Залило кипятком также Донецкий переулок, улицу Донецкую. Густая пара заполнила дворы. На месте работали сотрудники "Киевтеплоэнерго".

В Киеве в четвертый раз за последние 3 дня прорвало теплосеть / Фейсбук Киева Оперативного

Инцидент произошел на улице Семьи Издиковских / Фейсбук Киева Оперативного Прорыв теплосети вблизи Севастопольской площади в Киеве: видео Что известно о прорывах теплосетей в Киеве 13 января в Киеве возле Лыбедской площади прорвало теплотрассу. На дорогу вылилась горячая вода. Затопило первый этаж и подвальное помещение ТРЦ Ocean Plaza. В результате инцидента ожоги получили 7 человек. Еще 13 человек, находившихся в эпицентре событий, спасателям удалось оперативно эвакуировать. Вероятная причина прорыва – изношенность сети.

Впоследствии также стало известно об еще одном прорыве теплосети. Он произошел на Шулявке возле гаражного кооператива Политехнического института.

Третий прорыв теплосети произошел 14 января на столичных Теремках-2.