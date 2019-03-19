В Киеве прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавший: фото и видео

В подъезде жилого дома в Днепровском районе Киева произошел взрыв – пострадал мужчина. Правоохранители выясняют, что именно стало его причиной.

Взрыв произошел в многоэтажке по улице Сулеймана Стальского, он повредил стены подъезда и окна в квартирах, сообщили в пресс-службе полиции.

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В полиции сообщают, что пострадал мужчина, который в это время находился возле подъезда. Предварительный диагноз – баротравма.



Пострадал мужчина, который находился возле подъезда/ Соцсети

Правоохранители устанавливают, какое именно устройство взорвалось. Однако взрыв гранаты пока отрицают. Очевидцы сообщают, что жителей подъезда эвакуировали.



Фото с места событий/ Соцсети



Из квартир выбило окна/ Соцсети

На месте происшествия работали патрульные, следственно-оперативная группа и работники взрывотехнической службы.