В Киеве прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавший: фото и видео
В подъезде жилого дома в Днепровском районе Киева произошел взрыв – пострадал мужчина. Правоохранители выясняют, что именно стало его причиной.
Взрыв произошел в многоэтажке по улице Сулеймана Стальского, он повредил стены подъезда и окна в квартирах, сообщили в пресс-службе полиции.
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В полиции сообщают, что пострадал мужчина, который в это время находился возле подъезда. Предварительный диагноз – баротравма.
Пострадал мужчина, который находился возле подъезда/ Соцсети
Правоохранители устанавливают, какое именно устройство взорвалось. Однако взрыв гранаты пока отрицают. Очевидцы сообщают, что жителей подъезда эвакуировали.
Фото с места событий/ Соцсети
Из квартир выбило окна/ Соцсети
На месте происшествия работали патрульные, следственно-оперативная группа и работники взрывотехнической службы.