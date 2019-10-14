В Киеве проходит традиционный марш УПА: фото

В парке Тараса Шевченко в Киеве 14 октября проходит традиционный марш "Защитим украинскую землю!" в честь 77-летия создания Украинской Повстанческой Армии.

Активисты собрались у памятника Тарасу Шевченко. Всего участие в мероприятии принимают несколько тысяч активистов, сообщают корреспонденты 24 канала.

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Они держат флаги ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Нацдружин", красно-черные флаги УПА и государственные флаги Украины.

Активисты почтили минутой молчания погибших военных. Также участники акции выступили против формулы Штайнмайера, ведь ее реализация "угрожает потере территориальной целостности и суверенитету Украины".

Марш УПА в Киеве / фото 24 канала (Ростислав Лабенский, Анна Калюжная)

Позже марш УПА пройдет по бульвару Шевченко и Крещатику до Европейской площади. Активисты планируют пойти и на Банковую под Офис Президента.

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Это один из маршей, которые 14 октября будут проходить в столице. Около 13 часов под Офис Президента вышли на митинг несколько сотен активистов. Они требовали от главы государства Владимира Зеленского не допустить разведения войск на Донбассе.

Отметим, накануне глава государства Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю празднования 14 октября. Он призвал правоохранителей и участников акций в День защитника действовать в рамках закона, общественного порядка и не поддаваться на провокации.