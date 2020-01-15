В Киеве прохожий нашел труп младенца в мусорном контейнере

В Киеве в Соломенском районе в мусорном контейнере нашли тело девочки. Правоохранители разыскивают женщину, которая оставила ребенка на улице.

В полицию обратился мужчина, проживающий неподалеку. Он сообщил, что среди хлама в баке с мусором нашел труп младенца. Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Судебно-медицинский эксперт после осмотра младенца не обнаружил на теле внешних признаков насильственной смерти. Причина смерти будет установлена после проведения экспертизы.



В Киеве нашли труп младенца в мусорном баке / Фото: Нацполиция

Дело квалифицируется как умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители пытаются найти женщину, которая родила ребенка, а также установить причины и обстоятельства смерти новорожденного ребенка.