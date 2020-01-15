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      В Киеве прохожий нашел труп младенца в мусорном контейнере

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      В Киеве нашли труп младенца в мусорном баке / kyiv.npu.gov.ua

      В Киеве в Соломенском районе в мусорном контейнере нашли тело девочки. Правоохранители разыскивают женщину, которая оставила ребенка на улице.

      В полицию обратился мужчина, проживающий неподалеку. Он сообщил, что среди хлама в баке с мусором нашел труп младенца. Об этом сообщает полиция Киевской области.

      К теме: На Николаевщине мать убила своего новорожденного ребенка, выбросив его на помойку

      Судебно-медицинский эксперт после осмотра младенца не обнаружил на теле внешних признаков насильственной смерти. Причина смерти будет установлена после проведения экспертизы.

      дитина немовля вбивство
      В Киеве нашли труп младенца в мусорном баке / Фото: Нацполиция

      Дело квалифицируется как умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

      Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители пытаются найти женщину, которая родила ребенка, а также установить причины и обстоятельства смерти новорожденного ребенка.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Криминальные новости Новости Киева Дети и несовершеннолетние
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