В Киеве прохожий нашел труп младенца в мусорном контейнере
В Киеве в Соломенском районе в мусорном контейнере нашли тело девочки. Правоохранители разыскивают женщину, которая оставила ребенка на улице.
В полицию обратился мужчина, проживающий неподалеку. Он сообщил, что среди хлама в баке с мусором нашел труп младенца. Об этом сообщает полиция Киевской области.
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Судебно-медицинский эксперт после осмотра младенца не обнаружил на теле внешних признаков насильственной смерти. Причина смерти будет установлена после проведения экспертизы.
В Киеве нашли труп младенца в мусорном баке / Фото: Нацполиция
Дело квалифицируется как умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители пытаются найти женщину, которая родила ребенка, а также установить причины и обстоятельства смерти новорожденного ребенка.