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      В Киеве произошел масштабный пожар на территории яхт-клуба: видео

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      В Киеве вспыхнул пожар в яхт-клубе "Ривьера-Риверсайд" / фото иллюстративное

      В Киеве вспыхнул пожар на территории местного яхт-клуба "Ривьера-Риверсайд". Пока нет информации о пострадавших, но судя по опубликованным в сети кадров, пламенем занялся электромобиль.

      О пожаре на территории яхт-клуба в фейсбуке пишет портал "Киев оперативный".

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      Издание пишет, что рядом с местом возгорания стоит электрокар, который там и заряжался. Вероятно, именно это и могло стать причиной возгорания. Впрочем точная причина пока неизвестна.

      На опубликованных кадрах видно, что пожар распространился значительно дальше от автомобиля, а благодаря сильному ветру языки пламени поднимаются высоко вверх.

      Пожар на территории яхт-клуба в Киеве: смотрите видео

      Яхт-клуб "Ривьера-Риверсайд" в Киеве: карта

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Водный транспорт Пожар Новости Киева Новости Украины
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