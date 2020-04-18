В Киеве произошел масштабный пожар на территории яхт-клуба: видео

В Киеве вспыхнул пожар на территории местного яхт-клуба "Ривьера-Риверсайд". Пока нет информации о пострадавших, но судя по опубликованным в сети кадров, пламенем занялся электромобиль.

О пожаре на территории яхт-клуба в фейсбуке пишет портал " Киев оперативный ".

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Издание пишет, что рядом с местом возгорания стоит электрокар, который там и заряжался. Вероятно, именно это и могло стать причиной возгорания. Впрочем точная причина пока неизвестна.

На опубликованных кадрах видно, что пожар распространился значительно дальше от автомобиля, а благодаря сильному ветру языки пламени поднимаются высоко вверх.

Пожар на территории яхт-клуба в Киеве: смотрите видео