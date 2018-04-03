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В Киеве произошел масштабный пожар, сгорело 5 автомобилей: фото

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Под Киевом в селе Софиевская Борщаговка произошел крупный пожар, в результате которого сгорели сразу 5 автомобилей.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

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Известно, что пожар произошел на территории жилого комплекса София. Пламя охватило площадь в 15 квадратных метров. Огонь значительно повредил или уничтожил полностью 5 автомобилей.

На место происшествия приехали 12 пожарных и 3 единицы техники службы спасателей. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания.

К слову, 2 апреля в Кременце на Тернопольщине, произошел громкий инцидент молоковоз перевернулся прямо посреди дороги и потом загорелся.

Теги: Новости Украины Фотоновости Пожар Новости Киева
Источник: 24 Канал
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