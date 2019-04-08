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      В Киеве произошел масштабный пожар в частном секторе – сгорели три дома (фото, видео)

      38 Читати новину українською
      В столичном частном секторе продолжается масштабный пожар
      В столичном частном секторе продолжается масштабный пожар / informator

      На улице Гомельской, 31 возник пожар. По словам очевидцев прозвучало около 3-х взрывов. Сгорели минимум три дома, район пожара полностью обесточен.

      Издание "Информатор" отмечает, что спасателям удалось локализовать пожар в 1:42 понедельника. Пламя охватило территорию в 600 квадратных метров.

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      В связи с отсутствием воды в гидрантах спасателям пришлось тянуть магистральную линию на расстояние около 700 метров.

      По предварительной информации, пожар начался с площади 200 квадратных метров. Возгорание распространилось на деревья и частные дома.

      Пожежа, Київ, Вибухи
      Пожар в одном из частных секторов столицы // informator

      Пожежа, вибухи, Київ
      Пожарные во время ликвидации масштабного пожара в частном секторе Киева // informator

      По состоянию на 5:00 чрезвычайники сообщили о полной ликвидации пожара в 3:12 на улице Гомельской.

      Отмечается, что пожар начался с небольшой территории с мусором и сухой травой. Огонь перекинулся на деревья, а впоследствии и на частную усадьбу. Во время ликвидации пожара в одном из домов взорвалось несколько баллонов с газом. Также спасатели вынесли из другого дома несколько канистр с бензином.

      На месте происшествия работало 11 единиц основной и специальной техники, а также 43 спасателя ДСНС города Киева.

      Причина пожара и убытки нанесенные возгоранием выясняется.

      Надхвичайникы сообщили, что во время тушения пожара погибших и травмированных нет.

       

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      Теги: Новости Киева Новости Украины Взрыв Пожар
      Источник: 24 Канал
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