В Киеве произошел масштабный пожар в частном секторе – сгорели три дома (фото, видео)
На улице Гомельской, 31 возник пожар. По словам очевидцев прозвучало около 3-х взрывов. Сгорели минимум три дома, район пожара полностью обесточен.
Издание "Информатор" отмечает, что спасателям удалось локализовать пожар в 1:42 понедельника. Пламя охватило территорию в 600 квадратных метров.
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В связи с отсутствием воды в гидрантах спасателям пришлось тянуть магистральную линию на расстояние около 700 метров.
По предварительной информации, пожар начался с площади 200 квадратных метров. Возгорание распространилось на деревья и частные дома.
Пожар в одном из частных секторов столицы // informator
Пожарные во время ликвидации масштабного пожара в частном секторе Киева // informator
По состоянию на 5:00 чрезвычайники сообщили о полной ликвидации пожара в 3:12 на улице Гомельской.
Отмечается, что пожар начался с небольшой территории с мусором и сухой травой. Огонь перекинулся на деревья, а впоследствии и на частную усадьбу. Во время ликвидации пожара в одном из домов взорвалось несколько баллонов с газом. Также спасатели вынесли из другого дома несколько канистр с бензином.
На месте происшествия работало 11 единиц основной и специальной техники, а также 43 спасателя ДСНС города Киева.
Причина пожара и убытки нанесенные возгоранием выясняется.
Надхвичайникы сообщили, что во время тушения пожара погибших и травмированных нет.
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