В центре Киева произошел масштабный пожар в ресторане: фото и видео с места события

В четверг вечером, 24 августа, произошел серьезный пожар в столичном ресторане "Тике" на улице Петра Сагайдачного, 31 (между станциями метро "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь") .

По информации работников заведения сначала загорелась проводка.

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Они пытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но не удалось. Возгорание произошло на 2-м этаже здания, поэтому огонь быстро распространился на крышу.

Правоохранители сразу эвакуировали всех посетителей. Предварительно, площадь пожара составляла 70 квадратных метров, сейчас она составляет ориентировочно 100 квадратных метров.

Работники ресторана сообщили, что в здании находятся 4 баллона с газом. Поэтому предполагается угроза распространения пламени на здания, которые находятся рядом.

Зараз серйозно палає ресторан #Тіке, що на Сагайдачного, 31 (Поділ). За інформацією працівників закладу, спочатку зайнялася проводка. Вони намагалися самостійно ліквідувати займання, але не вдалося. Патрулі поліції повиводили всіх відвідувачів. На місці працюють рятувальники #ДСНС. Кажуть, що на будівлі знаходяться 4 балони з газом. Пожежі присвоїли 1 ранг. Є загроза поширення полум‘я на будівлі, які знаходяться поруч. На поточний момент площа пожежі складає 70 квадратних метрів. Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 24 січня 2019 р.

Что делать во время пожара? Стоит помнить о правилах обращения во время этой беды, чтобы увеличить свои шансы на спасение и не усложнять работу спасательных служб. Прежде всего: ни в коем случае не следует паниковать. Если вы в состоянии – сразу позвоните "101" и вызовите пожарную команду.

Как вести себя во время пожара: основные правила