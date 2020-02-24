В Киеве произошел масштабный пожар в ресторане: фото, видео
В столице горел ресторан HayLoft Ukrainian BBQ на территории ВДНХ. Возгорание возникло на кухне.
Инцидент произошел утром, 24 февраля, об этом сообщает ГСЧС в Киевской области.
На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что возгорание возникло на кухне ресторана.
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В 9:04 – пожар удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет.
Пожар в столичном ресторане / Фото: ГСЧС, Информатор
На месте работали 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 18 человек личного состава.
Сейчас устанавливают причину возгорания.
Смотрите видео пожара:
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