В Киеве произошел пожар со взрывом на электроподстанции – видео
Возле станции метро "Харьковская" на улице Ревуцкого произошло возгорание на одной из электроподстанций. По словам очевидцев, оно сопровождалось взрывом.
На место прибыли спасатели, однако огонь продолжает распространяться. Об этом сообщают журналисты obozrevatel.
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В сообществе ДТП.Киев в фейсбуке опубликовали видео, на которых видно, как черный густой дым валит с территории электроподстанции.
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