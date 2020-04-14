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      В Киеве произошел пожар со взрывом на электроподстанции – видео

      - Читати новину українською
      В Киеве вспыхнула подстанция / obozrevatel.com

      Возле станции метро "Харьковская" на улице Ревуцкого произошло возгорание на одной из электроподстанций. По словам очевидцев, оно сопровождалось взрывом.

      На место прибыли спасатели, однако огонь продолжает распространяться. Об этом сообщают журналисты obozrevatel.

      Важно Дым от пожара в Чернобыльской зоне понесет на Киев – прогноз

      В сообществе ДТП.Киев в фейсбуке опубликовали видео, на которых видно, как черный густой дым валит с территории электроподстанции.

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Пожар
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