В Киеве произошел пожар в музее под открытым небом "Пирогово"

На территории Национального музея народной архитектуры и быта "Пирогово" в Киеве произошел пожар. В результате возгорания сгорела соломенная кровля одного из деревянных домиков на территории музея.

Об этом информируют в пресс-центре ГСЧС в Киеве.

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Информация о пожаре поступила в 15:40. На место вызова немедленно для тушения пожара были направлены спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что случилось возгорание соломенной кровли недействующей одноэтажного деревянного здания. Через 40 минут пожар удалось ликвидировать. Вследствие него сгорела кровля на площади 50квадратних метров.

Причину пожара сейчас устанавливают.