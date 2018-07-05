В Киеве произошел пожар в музее под открытым небом "Пирогово"
На территории Национального музея народной архитектуры и быта "Пирогово" в Киеве произошел пожар. В результате возгорания сгорела соломенная кровля одного из деревянных домиков на территории музея.
Об этом информируют в пресс-центре ГСЧС в Киеве.
Читайте также: В центре Киева загорелась историческое здание: фото
Информация о пожаре поступила в 15:40. На место вызова немедленно для тушения пожара были направлены спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что случилось возгорание соломенной кровли недействующей одноэтажного деревянного здания. Через 40 минут пожар удалось ликвидировать. Вследствие него сгорела кровля на площади 50квадратних метров.
Причину пожара сейчас устанавливают.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии