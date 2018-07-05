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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

В Киеве произошел пожар в музее под открытым небом "Пирогово"

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На территории Национального музея народной архитектуры и быта "Пирогово" в Киеве произошел пожар
На территории Национального музея народной архитектуры и быта "Пирогово" в Киеве произошел пожар / Фото из открытых источников

На территории Национального музея народной архитектуры и быта "Пирогово" в Киеве произошел пожар. В результате возгорания сгорела соломенная кровля одного из деревянных домиков на территории музея.

Об этом информируют в пресс-центре ГСЧС в Киеве.

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Информация о пожаре поступила в 15:40. На место вызова немедленно для тушения пожара были направлены спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что случилось возгорание соломенной кровли недействующей одноэтажного деревянного здания. Через 40 минут пожар удалось ликвидировать. Вследствие него сгорела кровля на площади 50квадратних метров.

Причину пожара сейчас устанавливают.

Теги: Новости Киева ГСЧС Пожар
Источник: 24 канал
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