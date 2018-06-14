В Киеве произошел взрыв в старом авто: четверо детей ранены, двое из них – в тяжелом состоянии

В Киеве на улице Чернобыльской в Святошинском районе произошел взрыв в старом автомобиле. В результате происшествия четверо детей получили ранения и госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Эпицентром взрыва стал старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов. Предварительно выяснено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался,

– говорится в сообщении полиции.

По словам первого заместителя Председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции во главе с руководством столичного главка и взрывотехники, а также несколько бригад медиков.

"Все четверо детей госпитализированы в больницу "Охматдет", двое из них – в тяжелом состоянии. Мы выясняем, что именно взорвалось, пока о чем-то говорить рано", – отметил Вячеслав Аброськин.

Он добавил, что полицейские проводят необходимый комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также причастных лиц.