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В Киеве произошел жуткий взрыв авто: владелец получил травмы ног

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Утром 30 марта в Святошинском районе на улице Якуба Коласа взорвался автомобиль Range Rover, в результате чего пострадал его владелец – мужчина получил ранения ног.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

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Отмечается, что сначала загорелся автомобиль, а уже во время его тушения произошел взрыв.

"Правоохранители установили: когда владелец до приезда пожарных самостоятельно тушил автомобиль, он открыл капот, после чего произошел взрыв. Потерпевший получил ранения и был госпитализирован в больницу", – отмечают в полиции.

По словам правоохранителей, во время осмотра места инцидента они изъяли остатки частей от запала.

На месте работают следователи и оперативники, которые устанавливают причины возникновения пожара и взрыва. Кроме того, полиция на месте опрашивает вероятных свидетелей.

Событие должным образом зарегистрировано. Сейчас решается вопрос относительно открытия уголовного производства.

Как сообщает ресурс "Информатор" со ссылкой на пожарных, огонь был ликвидирован еще до их прибытия.

По их словам, это, вероятнее всего, поджог, поскольку машина полностью была облита зажигательной смесью.

Жена владельца Range Rover не спала и увидела, что горит машина. Мужчина выбежал тушить автомобиль. Он заливал автомобиль водой и засыпал огонь снегом. В этот момент произошел взрыв. Хозяину машины посекло ноги осколками. Его госпитализировали медики. Во дворе на асфальте видно большую лужу крови. Кроме того, следы осколков остались и на рядом припаркованных автомобилях. Вблизи места пожара разбросаны осколки взрывного устройства и чека гранаты,
– добавляют журналисты издания.

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Также они убеждают, на этих выходных потерпевший планировал продать машину и снял ее с регистрации.

Видео с места взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева

Теги: Новости Киева Новости Украины Криминальные новости Взрыв Полиция Фотоновости
Источник: 24 Канал
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