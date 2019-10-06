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      В Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший

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      Очередная стрельба в столице
      Очередная стрельба в столице / interfax

      Инцидент произошел в Деснянском районе Киева в пятницу вечером. Там в результате драки со стрельбой киевлянин получил ранения и был госпитализирован. Нападавшим удалось скрылись с места происшествия.

      Информационное агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на столичную полицию сообщила, что все началось со спора в супермаркете между компанией из трех мужчин и нетрезвым мужчиной.

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      Последний для разрешения спора позвонил своим знакомым, которые помогли ему урегулировать конфликт. Сначала все вроде решилось, однако когда все расходились, человек заметил, что у него пропал телефон и попросил оппонентов его вернуть.

      Вскоре после этого к супермаркету подъехали две машины, из которых выбежали неизвестные и начали бить потерпевшего и четырех его друзей.

      Во время конфликта раздался выстрел и злоумышленники скрылись с места инцидента на двух иномарках. Осматривая место происшествия правоохранители изъяли одну гильзу.

      В результате драки 72-летний мужчина получил телесные повреждения. Медики доставили его в больницу и диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и травму ноги. Кроме того, у друзей, прибывших ему на подмогу исчезла сумка и мобильный телефон.

      Сейчас правоохранители занимаются расследованием инцидента, в рамках которого было инициировано уголовное производство за хулиганство. Если мужчин удастся поймать – им грозит до семи лет лишения свободы.

      К слову, это не первая драка со стрельбой в столице, которая произошла на этой неделе. Ранее на Троещине массовая драка переросла в стрельбу, в результате чего также пострадал один человек.

      А в Полтаве двое нетрезвых мужчин совершили серию нападений на прохожих. Сначала под их "горячую" руку попали двое студентов, а потом досталось и одной женщине. Там также не обошлось без выстрелов.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Полиция Оружие
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