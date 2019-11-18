02:23
18 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ
      Вєсті Кремля
      21:14, 16 ноября
      Вести.UA. Жир: Что спрятал Дубинский под матрасом. Тимошенко удивит Зеленского
      Вєсті.UA
      19:39, 16 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      В Киеве произошла кровавая резня в зале игровых автоматов: видео 18+

      55 Читати новину українською
      Иллюстративное фото / Скріншот

      В одном из столичных залов игровых автоматов "Лото", расположенном в МАФе по улице Галицкой, 13 произошла резня. Неизвестный мужчина серьезно ранил одного из посетителей и быстро скрылся с места преступления.

      Работники закладки утверждают, что видели только как потерпевший играл на игровых автоматах, а потом упал и в этот же момент кто-то вышел из МАФа, сообщает "Киев Оперативный".

      Читайте также: Взрыв в общежитии Киева: в полиции рассказали детали о погибших

      На место прибыла бригада медиков и полиция. Пострадавший получил проникающее артериальное ранение в ногу. От полученного ранения он потерял много крови, поэтому его срочно госпитализировали.

      Різанина в Києві
      Мужчину срочно госпитализировали / Киев Оперативный

      Сейчас в учреждении работают криминалисты, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и кинологи.

      Різанина в Києві
      Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления / Киев Оперативный

      Смотрите видео с места инцидента (18+):

       

      Кто потеряет субсидии, новые детали "Украиногейта" и скандалы в "Слуге народа" – видео недели
      17 ноября
      363
      Автор: Михаил Года
      Теги: Полиция Криминальные новости Новости Киева Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 17 ноября: путь захваченных кораблей в Одессу и новая жертва взрывов в Балаклее
      17 ноября , 22:25 Главные новости 17 ноября: путь захваченных кораблей в Одессу и новая жертва взрывов в Балаклее
      Ірина Юрковська 205
      Скандал в "Слузі народу", резонансні насмішки Галкіна та велика українська стіна: блоги тижня
      17 ноября , 22:00 Скандал в "Слузі народу", резонансні насмішки Галкіна та велика українська стіна: блоги тижня
      Блоги тижня 1433
      Сколько зарабатывают украинские IT-специалисты: новая статистика
      17 ноября , 21:06 Сколько зарабатывают украинские IT-специалисты: новая статистика
      Катерина Моргоєва 1499
      Кто потеряет субсидии, новые детали "Украиногейта" и скандалы в "Слуге народа" – видео недели
      17 ноября , 19:30 Кто потеряет субсидии, новые детали "Украиногейта" и скандалы в "Слуге народа" – видео недели
      Ольга Грамчук 363
      Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      17 ноября , 18:50 Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      Наталя Боднар 5706
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук