В Киеве произошла кровавая резня в зале игровых автоматов: видео 18+

В одном из столичных залов игровых автоматов "Лото", расположенном в МАФе по улице Галицкой, 13 произошла резня. Неизвестный мужчина серьезно ранил одного из посетителей и быстро скрылся с места преступления.

Работники закладки утверждают, что видели только как потерпевший играл на игровых автоматах, а потом упал и в этот же момент кто-то вышел из МАФа, сообщает "Киев Оперативный".

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На место прибыла бригада медиков и полиция. Пострадавший получил проникающее артериальное ранение в ногу. От полученного ранения он потерял много крови, поэтому его срочно госпитализировали.



Мужчину срочно госпитализировали / Киев Оперативный

Сейчас в учреждении работают криминалисты, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и кинологи.



Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления / Киев Оперативный

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