В Киеве произошла массовая драка с участием фанатов "Динамо" и "Аякса": видео
Перед матчем "Динамо" и "Аякса" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов фанаты обеих команд устроили массовую драку в Киеве.
Участие в драке приняли около 70 человек – 40 фанатов "Динамо" и 30 – "Аякса", сообщает Troublemakers & Ultras Action
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При этом болельщики обеих команд использовали и подручные средства во время схватки.
Видео стычки фанатов "Динамо" и "Аякса" в центре Киева
Напомним, ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и "Аяксом" состоится в Киеве во вторник, 28 августа, на НСК "Олимпийский". Начало матча в 22:00.
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Источник: 24 Канал
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