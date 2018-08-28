В Киеве произошла массовая драка с участием фанатов "Динамо" и "Аякса": видео

Перед матчем "Динамо" и "Аякса" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов фанаты обеих команд устроили массовую драку в Киеве.

Участие в драке приняли около 70 человек – 40 фанатов "Динамо" и 30 – "Аякса", сообщает Troublemakers & Ultras Action

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При этом болельщики обеих команд использовали и подручные средства во время схватки.

Видео стычки фанатов "Динамо" и "Аякса" в центре Киева

Напомним, ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и "Аяксом" состоится в Киеве во вторник, 28 августа, на НСК "Олимпийский". Начало матча в 22:00.

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