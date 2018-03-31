В Киеве произошла перестрелка: двое водителей не поделили дорогу

В субботу, 31 марта, в Киеве на проспекте Глушкова произошла перестрелка между двумя водителями. Конфликт между мужчинами возник из-за первоочередности проезда.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что в 16:20 в Киеве был введен в действие план "перехват". Так, правоохранители разыскивают белый Mercedes Benz Sprinter и темный Suzuki Grand Vitara. По словам очевидцев, водители этих автомобилей устроили стрельбу. На их поиски ориентированы все наряды полиции.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр. Также правоохранители общаются со свидетелями.