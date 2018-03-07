В Киеве произошла серьезная масштабная авария: фото и видео
В среду, 7 февраля, на проспекте Леся Курбаса в Киеве произошла массовая авария с участием 7 автомобилей.
Об этом сообщает "Эспрессо".
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На проспекте столкнулись авто Nissan, Ford, два авто Citroen и три автомобиля Skoda. Известно, что основной причиной авария стал гололед.
На место приехали правоохранители и скорая помощь, однако участники ДТП отказались от медицинской помощи.
По словам водителей, сразу после ДТП коммунальщики начали посыпать дорогу песком. В результате аварии в Киеве перекрыли полностью проспект Леся Курбаса.
К слову, в среду, 28 февраля, вечером 5 машин столкнулось на улице Луговой в Киеве.
Источник: 24 Канал
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