В Киеве произошла стрельба: фото с места инцидента

Сегодня, 21 мая, около 6 часов утра в Киеве неподалеку от станции метро "Гидропарк" произошла стрельба, в результате которой два человека получили ранения.

Об этом сообщает "Информатор".

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По предварительной информации, конфликт произошел между двумя компаниями. Спор перерос в драку. После чего один из участников конфликта достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Предварительно, стреляли из пистолета "Форт" с травматическими патронами,

– сообщает издание.

Рядом с местом инцидента нашли разбитый пивной бокал, кровь и гильзы. В рузультаты инцидента двух человек госпитализировали.

Отмечается, что одного из участников конфликта полиция задержала с пистолетом на мосту Метро, где также есть множественные следы крови.

На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики. Продолжается следствие.



В Киеве неподалеку от станции метро "Гидропарк" произошла стрельба



В столичном Гидропарке произошла стрельба



Место стрельбы в Киеве возле станции метро "Гидропарк"



В результате стрельбы в Киеве пострадали два человека



Правоохранители изучают все детали стрельбы в Киеве