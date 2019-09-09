В Киеве произошла стрельба между водителями: фото

В Киеве возле станции метро "Академгородок" произошла стрельба во время ссоры двух водителей. В результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские выяснили, что конфликт произошел на дороге из-за права первоочередного проезда. Оба авто остановились и водители начали выяснять отношения.

Читайте также: В Киеве задержали мужчину, который "заминировал" станцию метро "Почайна"

Во время ссоры водитель Opel достал пистолет и выстрелил в сторону машины оппонента.



46-летнего злоумышленника задержали

37-летний мужчина сразу обратился в полицию. После стрельбы 46-летнего киевлянина задержали.



Из этого оружия стрелял киевлянин

Сейчас с виновником общаются следователи. Полицейские уже начали уголовное производство за хулиганство. Киевлянину объявили о подозрении, и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Кстати: Мужчина покончил с собой с помощью духов в Киеве: фото 18+