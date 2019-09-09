В Киеве произошла стрельба между водителями: фото
В Киеве возле станции метро "Академгородок" произошла стрельба во время ссоры двух водителей. В результате инцидента никто не пострадал.
Полицейские выяснили, что конфликт произошел на дороге из-за права первоочередного проезда. Оба авто остановились и водители начали выяснять отношения.
Читайте также: В Киеве задержали мужчину, который "заминировал" станцию метро "Почайна"
Во время ссоры водитель Opel достал пистолет и выстрелил в сторону машины оппонента.
46-летнего злоумышленника задержали
37-летний мужчина сразу обратился в полицию. После стрельбы 46-летнего киевлянина задержали.
Из этого оружия стрелял киевлянин
Сейчас с виновником общаются следователи. Полицейские уже начали уголовное производство за хулиганство. Киевлянину объявили о подозрении, и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Кстати: Мужчина покончил с собой с помощью духов в Киеве: фото 18+
Выбор редакции
-
Рафаэль Надаль победил на US Open, обыграв в финале россиянинасегодня , 08:47
-
Главные новости 8 сентября: готова ли Украина к отопительному сезону, смертельный шторм в Крымусегодня , 08:00
-
Самые смешные мемы недели: приспущенная неприкосновенность, отпущенный Цемах и третье сентябрясегодня , 07:30