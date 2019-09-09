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      В Киеве произошла стрельба между водителями: фото

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      В Киеве произошла стрельба возле станции метро "Академгородок"
      В Киеве произошла стрельба возле станции метро "Академгородок" / kyiv.npu.gov.ua

      В Киеве возле станции метро "Академгородок" произошла стрельба во время ссоры двух водителей. В результате инцидента никто не пострадал.

      Полицейские выяснили, что конфликт произошел на дороге из-за права первоочередного проезда. Оба авто остановились и водители начали выяснять отношения.

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      Во время ссоры водитель Opel достал пистолет и выстрелил в сторону машины оппонента.

      війна на донбасі
      46-летнего злоумышленника задержали

      37-летний мужчина сразу обратился в полицию. После стрельбы 46-летнего киевлянина задержали.

      поліція київ стрілянина зброя
      Из этого оружия стрелял киевлянин

      Сейчас с виновником общаются следователи. Полицейские уже начали уголовное производство за хулиганство. Киевлянину объявили о подозрении, и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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      Теги: Новости Украины Стрельба Оружие Полиция Новости Киева Транспорт
      Источник: 24 канал
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