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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО

      В Киеве произошла стрельба, ранен известный журналист: фото и видео

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      Стрельба в Киеве
      Стрельба в Киеве / Фото из открытых источников

      В Киеве неизвестный устроил стрельбу в заведении "Портер Паб", в результате ранен украинский журналист Владимир Рунец.

      По информации издания "Еспресо", вечером 6 мая мужчина во время ссоры в заведении выстрелил из охотничьего карабина в пол.

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      Посетители отобрали оружие, однако злоумышленник, вернувшись от своего авто, принес пистолет Макарова и снова выстрелил в пол.

      стрілянина
      Стрельба произошла в киевском пабе на улице Героев Днепра

      В результате от выстрела журналист, который был в помещении заведения, получил ранение правой стопы.

      журналіст
      Журналист Владимира Рунец

      стрілянина
      Пострадал украинский журналист

      київ журналіст
      Мужчина стрелял в заведении дважды

      После этого стрелок уехал, но позже сам обратился в Оболонское управление полиции.

      Что известно о Владимире Рунце?
      Украинский журналист, который в 2014-2017 годах работал военным корреспондентом 24 канала. Сейчас является корреспондентом американского телеканала "Настоящее время" (совместного проекта "Радио Свобода" и "Голоса Америки").

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      Теги: Новости Украины СМИ Медиа Новости Киева Журналисты Криминальные новости
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