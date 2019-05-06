В Киеве произошла стрельба, ранен известный журналист: фото и видео
В Киеве неизвестный устроил стрельбу в заведении "Портер Паб", в результате ранен украинский журналист Владимир Рунец.
По информации издания "Еспресо", вечером 6 мая мужчина во время ссоры в заведении выстрелил из охотничьего карабина в пол.
Читайте также: Депутат Госдумы устроил стрельбу во дворе жилого дома: видео
Посетители отобрали оружие, однако злоумышленник, вернувшись от своего авто, принес пистолет Макарова и снова выстрелил в пол.
Стрельба произошла в киевском пабе на улице Героев Днепра
В результате от выстрела журналист, который был в помещении заведения, получил ранение правой стопы.
Журналист Владимира Рунец
Пострадал украинский журналист
Мужчина стрелял в заведении дважды
После этого стрелок уехал, но позже сам обратился в Оболонское управление полиции.
Что известно о Владимире Рунце?
Украинский журналист, который в 2014-2017 годах работал военным корреспондентом 24 канала. Сейчас является корреспондентом американского телеканала "Настоящее время" (совместного проекта "Радио Свобода" и "Голоса Америки").