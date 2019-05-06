В Киеве произошла стрельба, ранен известный журналист: фото и видео

В Киеве неизвестный устроил стрельбу в заведении "Портер Паб", в результате ранен украинский журналист Владимир Рунец.

По информации издания "Еспресо", вечером 6 мая мужчина во время ссоры в заведении выстрелил из охотничьего карабина в пол.

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Посетители отобрали оружие, однако злоумышленник, вернувшись от своего авто, принес пистолет Макарова и снова выстрелил в пол.



Стрельба произошла в киевском пабе на улице Героев Днепра

В результате от выстрела журналист, который был в помещении заведения, получил ранение правой стопы.



Журналист Владимира Рунец



Пострадал украинский журналист



Мужчина стрелял в заведении дважды

После этого стрелок уехал, но позже сам обратился в Оболонское управление полиции.

Что известно о Владимире Рунце?

Украинский журналист, который в 2014-2017 годах работал военным корреспондентом 24 канала. Сейчас является корреспондентом американского телеканала "Настоящее время" (совместного проекта "Радио Свобода" и "Голоса Америки").