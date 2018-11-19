В Киеве произошла стрельба: ранены три человека
На улице Сабурова в Деснянском районе Киева произошла стрельба, в результате которой пострадали трое человек.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
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Событие произошло ночью на улице Сабурова в Деснянском районе столицы. Возле торгового центра две компании мужчин употребляли алкоголь, затем между ними произошла драка. Один из мужчин достал оружие и начал стрелять в сторону других.
Сотрудники полиции изъяли три стреляных гильзы от неустановленного оружия/ Источник: Национальная полиция
В результате стрельбы трое местных жителей получили огнестрельные ранения, их госпитализировали. Один из пострадавших после получения первой помощи уехал домой. Двое других находятся в стационаре в удовлетворительном состоянии.