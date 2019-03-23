В Киеве произошла стрельба с участием водителя Maserati: фото и видео

В Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей – Maserati, Toyota и KIA. После столкновения между водителями начался конфликт, который завершился стрельбой. Стрелец с места происшествия скрылся.

Инцидент произошел в ночь на 23 марта в Печерском районе столицы при выезде на улицу Грушевского, сообщили в пресс-службе Нацполиции в городе Киев.

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ДТП произошло на Парковой дороге

Не поделив дорогу, водитель Maserati достал пистолет и начал стрелять в сторону владельца КИА – 27-летнего киевлянина. После спора стрелок бросил свою машину и скрылся.



Водитель с места происшествия скрылся

На место происшествия прибыло несколько полицейских патрулей и карета "скорой". Последняя не понадобилась – водитель КИА не пострадал.



Водителя Maserati разыскивают

Правоохранители изъяли гильзы и направили на экспертизу. Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Если вину нападающего докажут, то он может сесть за решетку до семи лет.

Сейчас пытаются установить личность стрелка. Мужчину разыскивают.