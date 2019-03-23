11:48
23 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России вместо денежной премии – похвала. Ноу-хау с мощами
      Вєсті Кремля
      22:20, 22 марта
      Вести.UA: Упрямый "оппоблоковец". Кума Путина о языке
      Вєсті.UA
      21:06, 22 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      В Киеве произошла стрельба с участием водителя Maserati: фото и видео

      92 Читати новину українською
      ДТП и стрельба с участием Maserati в Киеве
      ДТП и стрельба с участием Maserati в Киеве / Киев Оперативный

      В Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей – Maserati, Toyota и KIA. После столкновения между водителями начался конфликт, который завершился стрельбой. Стрелец с места происшествия скрылся.

      Инцидент произошел в ночь на 23 марта в Печерском районе столицы при выезде на улицу Грушевского, сообщили в пресс-службе Нацполиции в городе Киев.

      Читайте также: В Киеве возле метро "Дорогожичи" маршрутка на пешеходном переходе сбила трех человек: видео 18+


      ДТП произошло на Парковой дороге

      Не поделив дорогу, водитель Maserati достал пистолет и начал стрелять в сторону владельца КИА – 27-летнего киевлянина. После спора стрелок бросил свою машину и скрылся.


      Водитель с места происшествия скрылся

      На место происшествия прибыло несколько полицейских патрулей и карета "скорой". Последняя не понадобилась – водитель КИА не пострадал.


      Водителя Maserati разыскивают

      Правоохранители изъяли гильзы и направили на экспертизу. Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Если вину нападающего докажут, то он может сесть за решетку до семи лет.

      Сейчас пытаются установить личность стрелка. Мужчину разыскивают.

       

      blog_ava
      Гороскоп на 23 марта для всех знаков зодиака
      сегодня
      2597
      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП Оружие Полиция
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нападение на Казахстан и присоединение Белоруссии: шаги Путина стать пожизненным президентом
      сегодня , 09:00 Нападение на Казахстан и присоединение Белоруссии: шаги Путина стать пожизненным президентом
      Іван Яковина 244
      Уряд може заборонити купівлю антибіотиків без рецепту
      сегодня , 08:40 Уряд може заборонити купівлю антибіотиків без рецепту
      Артем Овдієнко 223
      Украина выстрадала ничью в матче с Португалией: видео
      сегодня , 08:10 Украина выстрадала ничью в матче с Португалией: видео
      1796
      Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
      22 марта , 22:15 Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
      Наталя Боднар 374
      Неизлечимо больной, он умрет за решеткой, – отец осужденного пленника Кремля Павла Гриба
      22 марта , 20:54 Неизлечимо больной, он умрет за решеткой, – отец осужденного пленника Кремля Павла Гриба
      304
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Луценко заявил, что посол США Йованович предоставила ему список "неприкасаемых"
       20 марта , 21:00
      В столице увеличат штраф за нелегальное размещение рекламы
       26 октября 2011 , 08:40 1
      Водители будут платить за фотофиксацию 20 миллиардов гривен ежегодно
       12 октября 2018 , 09:07
      Динамо близко к подписанию воспитанника Реала
       11 января , 16:04
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук