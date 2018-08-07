В Киеве произошло ДТП с участием полицейских: подробности

7 августа в Киеве произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Авария произошла в полдень на перекрестке улицы Хорива и Почайнинской.

Об этом информирует Facebook-сообщество "Киев Оперативный".

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Отмечается, что в ДТП попала машина правоохранителей и автомобиль марки Ford.

Хотя машины получили серьезные механические повреждения, к счастью, пострадавших в этом ДТП нет,

– говорится в сообщении.

Подробности инцидента пока неизвестны, однако на фото с места событий видно, что оба автомобиля развернуло возле пешеходного перехода, у них сильно повреждены бамперы. Ford даже врезался в забор.