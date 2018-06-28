В Киеве произошло ДТП с участием полицейского автомобиля: фото

В Киеве на Большой окружной дороге столкнулись автомобиль марки Subaru и полицейский Toyota Prius. Оба транспортных средства имеют значительные повреждения.

Об этом информируют в сообществе dtp.kiev в Facebook.

Читайте также: Посол Швейцарии стал виновником ДТП с участием трех машин на Львовщине

В столице стало на один полицейский Prius меньше – ДТП в Киеве на Большой Кольцевой. Столкнулись Subaru и полицейский Toyota Prius. Оба автомобиля значительно повреждены,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на месте работают патрульные. Информации о пострадавших пока нет.