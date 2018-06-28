В Киеве произошло ДТП с участием полицейского автомобиля: фото
В Киеве на Большой окружной дороге столкнулись автомобиль марки Subaru и полицейский Toyota Prius. Оба транспортных средства имеют значительные повреждения.
Об этом информируют в сообществе dtp.kiev в Facebook.
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В столице стало на один полицейский Prius меньше – ДТП в Киеве на Большой Кольцевой. Столкнулись Subaru и полицейский Toyota Prius. Оба автомобиля значительно повреждены,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас на месте работают патрульные. Информации о пострадавших пока нет.
Источник: 24 канал
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