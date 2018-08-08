В Киеве произошло масштабное ДТП: фото и видео

Возле станции метро Сырец поздно вечером 7 августа произошла авария с участием четырех автомобилей.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По словам свидетелей, мужчина перебегал дорогу от метро. Чтобы не наехать на нарушителя, водитель Skoda начал маневрировать. Но безопасно это сделать не смог и въехал сначала в Hyundai, затем в Logan и Kyron. После столкновения с последним, Skoda перевернулась на крышу.

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По предварительной информации, в тяжелом состоянии госпитализировали водителя Hyundai, поскольку в это время он сажал в машину ребенка в автокресле.

Смотреть видео с места аварии в Киеве: