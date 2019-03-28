В Киеве произошло масштабное ДТП: столкнулись по меньшей мере 18 авто – фото, видео

На въезде в Киев на Бориспольской трассе на скользкой дороге произошла масштабная авария с участием по меньшей мере 18 автомобилей. В результате три человека были госпитализированы. К счастью, погибших нет.

По информации издания "Эспрессо" авария растянулась примерно на 500 метров.

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По предварительным данным, водитель авто Mitsubishi не справился с управлением и врезался в отбойник. После этого ему в бок врезался автомобиль такси Hyundai.

Масштабное ДТП в Киеве / фото "Информатор"

Автомобиль ГАЗ-31, пытаясь избежать столкновения, врезался в отбойник. После этого другие автомобили, как на катке, били друг друга.



В аварии столкнулись около 20 авто / фото "Информатор"

В результате пострадали три человека / Фото " Информатор"



ДТП произошло из-за скользкой дороги / Фото " Информатор"

Водители жалуются, что дорога была очень скользкой, а никаких предупреждающих знаков об этом не было.

Авария растянулась примерно на 500 метров / фото "Информатор"

Сейчас обстоятельства масштабной аварии выясняют правоохранители.