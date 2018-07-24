В Киеве произошло массовое отравление грибами

В Киевскую токсикологическую реанимацию с острым отравлением грибами госпитализированы 6 человек.

Об этом сообщает сайте Киевской городской государственной администрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

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"Важно, что все пациенты не просто имеют кишечные и другие расстройства из-за неправильного приготовления или употребления грибов, а страдают от настоящего острого отравления несъедобными грибами", – сообщила Гинзбург.

Она отметила, что отравление произошло на прошлых выходных. Один человек уже переведен в стационарное отделение в удовлетворительном состоянии, состояние остальных пятерых – достаточно тяжелое.

Гинзбург также посоветовала при первых симптомах отравления после употребления грибов обращаться к врачу.